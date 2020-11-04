إطلاق سراح 36 مستفيدًا من العفو الملكي في القصيم

عبر فرع النيابة العامة..

أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 36 مستفيدًا من الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام. ودعا وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، الله بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد أن تم لمّ شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة. اقرأ أيضًا: النيابة العامة: إحالة «مخالفي إجراءات كورونا» للمساءلة الجزائية

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