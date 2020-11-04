بالصور.. أمطار الخير والبركة تحفُّ أرجاء المسجد الحرام

‏تعرّضت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة منها.

وجاءت أمطار الخير والبركة لتَحفُ أرجاء المسجد الحرام في مشهد رائع تم رصده بالصور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت إلى استمرار هطول أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة في منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في «إضم، الجوف، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، ميسان»، وذلك حتى الساعة 8:30 مساء اليوم الأربعاء؛ حيث تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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