مصادر «عاجل»: قرار يلغي تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم المدارس المستقلة

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الأربعاء، بصدور قرار رسمي بإلغاء مبادرة تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم المدارس المستقلة، الصادر بقرار من مجلس الوزراء بعام 1439هــ.

وذكرت مصادر «عاجل»، أن التوجيهات الصادرة، أكدت إلغاء القرار رقم 441، الذي ينص على استقلالية المدارس، على أن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل لجان القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وكان وزير التعليم السابق، د. أحمد العيسى، كشف في وقت سابق، عن إطلاق مشروع المدارس المستقلة ضمن برنامج التخصيص للوصول إلى 2000 مدرسة بعد عامَيْن، وقال إن التعليم له نصيب في برنامج التخصيص، وسنطلق مبادرات عدة منها مبادرة تمويل القطاع الخاص لبناء المدارس والمباني التعليمية.