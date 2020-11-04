ضمن برنامج التخصيص للوصول إلى 2000 مدرسة بعد عامَيْن..
علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الأربعاء، بصدور قرار رسمي بإلغاء مبادرة تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم المدارس المستقلة، الصادر بقرار من مجلس الوزراء بعام 1439هــ.
وذكرت مصادر «عاجل»، أن التوجيهات الصادرة، أكدت إلغاء القرار رقم 441، الذي ينص على استقلالية المدارس، على أن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل لجان القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وكان وزير التعليم السابق، د. أحمد العيسى، كشف في وقت سابق، عن إطلاق مشروع المدارس المستقلة ضمن برنامج التخصيص للوصول إلى 2000 مدرسة بعد عامَيْن، وقال إن التعليم له نصيب في برنامج التخصيص، وسنطلق مبادرات عدة منها مبادرة تمويل القطاع الخاص لبناء المدارس والمباني التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: قرار يلغي تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم المدارس المستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.