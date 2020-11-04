«الهلال الأحمر» يطلق برنامجًا لإشراك المواطنين في تقديم الخدمة

تم تدشينه في المجاردة..

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة المجاردة، برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية تحت شعار «كن مسعفًا»، بحضور المحافظ سعيد علي آل دلبوح. ويهدف البرنامج إلى التوعية الصحية لجميع فئات المجتمع وإشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية قبل وصول الفرق الإسعافية، ونشر أساسيات الإسعافات الأولية لمحتاجيها، إلى جانب تثقيف المجتمع بكيفية التعامل في حال حدوث كوارث، إضافة إلى تأهيل مسعف في كل بيت وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي. اقرأ أيضًا: الهلال الأحمر بالباحة يستهدف 60% من منسوبي الميدان بدورات مكثفة



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