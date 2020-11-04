وزير التعليم: منظمات دولية متخصصة تتابع التجربة السعودية في التعليم عن بُعد.. ونسعى لاستثمارها عالميًّا

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن وزارة التعليم انتهجت في ظل جائحة كورونا استراتيجية الشراكة مع المجتمع لضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ مما أثمر عن تحقيق نموذج سعودي فريد في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وأضاف «آل الشيخ» خلال لقائه منسوبي التعليم بمكة المكرمة اليوم الأربعاء: إن منظمات دولية متخصصة في الجانب التعليمي تتابع وتقيّم وتقارن التجربة السعودية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد «العام والجامعي»، وتجري دراسات ميدانية خلال الفصل الدراسي الحالي، والهدف تطوير التجربة واستثمارها عالميًا للمستقبل.

وتابع، أن الوزارة أطلقت خيارات متعددة أمام الطلاب والطالبات تمثلت في منصة «مدرستي»، و24 قناة تعليمية، وقناة دروس عين في اليوتيوب؛ لتحقق المرونة في التعامل مع جميع الظروف لمواصلة رحلة التعليم، مؤكدًا أهمية الخروج من تحدي تعليق الدراسة حضوريًا بخبرات وممارسات كبيرة تعزز من ثقافة التعليم الإلكتروني، وتبني شراكة حقيقية مع الأسرة والمجتمع.

وأوضح الوزير، أن الأسرة لها دور كبير في العملية التعليمية، فهي المراقب والمساند التنفيذي لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات منصة «مدرستي» وقنوات «عين»، خصوصًا الأمهات، مشيرًا إلى أن متابعة التقويم في منصة مدرستي والتحقق من نواتج التعلّم تمتد من قائد المدرسة حتى جهاز الوزارة، من خلال لوحات إحصائية ومؤشرات.

وشدد، على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، بما تقدمه قنوات عين للتربية الخاصة، ومساهمة المجتمع في دعم تلك الجهود، ملمحًا إلى أن الوزارة مهتمة بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية لتمكينهم من العمل بكفاءة، بما في ذلك استخدام أدوات القياس والتقويم عن بُعد.

وأبان «آل الشيخ»، أن قياس وتسديد الفاقد التعليمي مرحلة هامة للرفع من نواتج التعلّم، بالإفادة من الاختبارات المعيارية، وبنوك الأسئلة والمشاريع والواجبات والاختبارات التقويمية المستمرة، مؤكداً أهمية دور مكاتب التعليم والإشراف التربوي في عمليات المتابعة، وتنفيذ الزيارات الميدانية، وبناء الخطط التنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي.

وكان وزير التعليم، أعلن إطلاق منصة قادة المستقبل خلال أسبوعين؛ لاستقبال طلبات الترشّح لشغل المراكز القيادية على مستوى المدرسة ومكتب تعليم وإدارة التعليم والملحقيات الثقافية والوزارة، وذلك سعياً إلى استثمار رأس مالها البشري بشكل أمثل، وإتاحة الفرصة للمؤهلين من منسوبيها ومن غيرهم للترشّح لشغل المراكز القيادية، وإعداد صفٍّ ثانٍ من القيادات التعليمية والإدارية المؤهلة للنهوض بالتعليم، ومواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتعزيز جهودها لتبوء موقع ريادي متقدم بين دول العالم.

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