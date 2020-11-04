بالأرقام.. «الصحة» تكشف معدلات إصابات كورونا الجديدة بمختلف مناطق المملكة

وفق أحدث الإحصاءات..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة.
وجاءت المدينة المنورة في الصدارة بتسجيل 72 إصابة، تلتها الرياض 53 حالة، وينبع 36، ومكة المكرمة 28، وحائل 22، والدمام 20، الهفوف 16 حالة.
وسجلت خميس مشيط 12 حالة، وجدة 11، قرية العليا وطريف 9 لكل منهما، العيص 8، سراة عبيدة وعرر 7 لكل منهما، والنعيرية ونجران 5 حالات لكل منهما، والطائف، وبارق، والظهران وتبوك 4 لكل منهم، والمخواة وخيبر ومهدالذهب، القحمة، وبللسمر والحائط 3 حالات لكل منهم.
وتم تسجيل حالتين في كل من المبرز، وسكاكا ووادي الفرع، والحناكية، وبريدة، والقريات، والقنفذة، أبها، وأحد رفيدة، الجبير، والخبر والقطيف، وموقق، وشرورة، والمجمعة، ووادي الدواسر.
وتراجع مؤشر الإصابات إلى حالة واحدة في كل من بلجرشي، ودومة الجندل، والأسياح، وضرية وعيون الجواء، وعنيزة، وعقلة الصقور، والخرمة، وتربة، والبرك، وظهران الجنوب، ومحايل عسير ورجال ألمع والبشائر ورأس تنورة وجازان وبدر الجنوب ورفحاء والدرعية وعفيف والحلم والخرج والقويعية والزلفى وضرماء وحوطة بني تميم والوجه.
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