مصادر تكشف لـ«عاجل» تعميمًا هامًا من التعليم بشأن الامتحانات

كشفت مصادر لعاجل، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن موجة كورونا الثانية، يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمنع حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وذكرت وزارة التعليم في التعميم الصادر عنها، أنه نظرًا لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى المملكة العربية السعودية، ومقارنته بالأوضاع مع الدول المحيطة، ودول العالم التي تأثرت بالجائحة، وظهور موجة ثانية ما يتطلب التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع حدوث موجة ثانية.

وأكدت الوزارة ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية الضرورية؛ مثل (التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وتغطية الفم والأنف، وعدم لمس الوجه)، وذلك سواء الامتحانات أو الدروس العملية أو المراجعات الشخصية، ومنع اَي ممارسات كخلع الكمامات أثناء الجلوس للامتحان مما يمثله هذا التصرف من تهديد محتمل لتفشي فيروس كورونا.