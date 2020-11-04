صندوق النفقة يقدم خدماته لـ1000 مستفيد ومستفيدة شهريا

وبينت الوزارة أن النفقة تتمثل في: نفقة دائمة تصرف لمن لديه حكم مكتسب القطعية، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ونفقة مؤقتة تصرف لمن لديه حكم لم يكتسب القطعية، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ونفقة عاجلة تصرف لمن لديه دعوى نفقة منظورة في المحاكم. وأفادت العدل أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.
ووجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة وليد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، التي تختص بـ«النفقة المؤقتة» ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
يذكر أن صندوق النفقة يعد أحد المشروعات، التي تقدمها وزارة العدل، بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة، التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي، وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وفي حال عدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده، حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 679 وتاريخ 15 ذي القعدة 1438 هـ.
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