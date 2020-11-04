السعودية اليوم / تشاد تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



انجامينا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في تشاد عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشاد، بلغ 1331 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 98 حالة وفاة.

// انتهى //

19:22ت م

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انجامينا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في تشاد عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشاد، بلغ 1331 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 98 حالة وفاة.// انتهى //19:22ت م0196

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