السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمالها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار



مكة المكرمة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد و الصيانة ممثلة بالادارة العامة للسيول تفعيل خططها لموسم الامطار وذلك عبر إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار ، التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع .

كما قامت الإدارة العامة للنظافة التابعة لوكالة الخدمات بالعمل على شفط تجمعات مياه الامطار في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية .

وأكدت الأمانة استعداداتها بكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بمباشرة عدد من البلاغات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى خاصة المواقع التي مازالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشارت الامانة إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

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19:18ت م

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