السعودية اليوم / الأردن تسجل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1617 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1029 حالة.

// انتهى //

19:13ت م

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عمّان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91234 إصابة.وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1617 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1029 حالة.// انتهى //19:13ت م0191

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