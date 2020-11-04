السعودية اليوم / انطلاق الدورة الثانية لجائزة القصيم للتميز والإبداع



بريدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الأمانة العامة لجائزة القصيم للتميز والإبداع عن إطلاق الدورة الثانية للجائزة، التي تشمل أربعة فروع.

وبين الأمين العام للجائزة الدكتور تركي بن منور المخلفي أن الجائزة تحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجائزة، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس الإدارة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيقها لأهدافها.

وأوضح أن الجائزة بدأت باستقبال الترشيحات للدورة الثانية لهذا العام من يوم الأحد الماضي 1 / 11 / 2020م على أن يستمر ذلك لمدة شهر، والتقديم للترشيح متاح للأفراد لترشيح أنفسهم أو ترشيح من يرونه من الأفراد أو الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كما أن الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بإمكانها الترشح للحصول على الجائزة بصفتها الرسمية.

وبين الدكتور المخلفي أن الدورة تضم أربعة فروع هي جائزة الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية وهي جائزة تكريمية تمنح للأفراد العاملين بالهيئات الدبلوماسية أو الدولية ممن لهم إنجازات وإسهامات رائدة، وجهود واضحة ومتميزة في الأعمال الدبلوماسية والدولية تجاه المجتمع الدولي ، والفرع الثاني جائزة الخدمة الوطنية وتسعى الجائزة إلى تكريم الأفراد والجهات ذات الإنجازات والإسهامات الرائدة على جهودهم الواضحة وعطائهم المتميز ومساهماتهم الفعالة من خلال الأعمال والممارسات الإبداعية التي قاموا بها وتتجاوز حدود مسؤولياتهم، ولها الأثر الإيجابي في المملكة العربية

وقال : الفرع الثالث للجائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية حيث تسعى هذه الجائزة إلى تكريم الأفراد أو الجهات التي أسهمت في تنمية الاعتدال ونشر الوسطية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته من خلال الحوار البناء، والوسطية، والشفافية، والابتعاد عن التعصب بجميع أشكاله، وتقبل الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الوطن والمجتمع ، بينما الفرع الرابع: جائزة الثقافة وتسعى هذه الجائزة إلى الاهتمام والرعاية بالإنجاز والإبداع الثقافي، والتأكيد على الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في ترسيخ الوعي الثقافي باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي والتقدم الحضاري للبشرية، ودعماً للمثقفين والفنانين والإعلاميين والأدباء المتميزين.

وحث الدكتور المخلفي الجميع على زيارة موقع الجائزة الالكتروني www.alqassim.gov.sa/QassimAward للتسجيل والاطلاع على دليل الجائزة وآلية وشروط الدورة الثانية متمنيًا للجميع التميز.

// انتهى //

18:58ت م

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بريدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الأمانة العامة لجائزة القصيم للتميز والإبداع عن إطلاق الدورة الثانية للجائزة، التي تشمل أربعة فروع.وبين الأمين العام للجائزة الدكتور تركي بن منور المخلفي أن الجائزة تحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجائزة، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس الإدارة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيقها لأهدافها.وأوضح أن الجائزة بدأت باستقبال الترشيحات للدورة الثانية لهذا العام من يوم الأحد الماضي 1 / 11 / 2020م على أن يستمر ذلك لمدة شهر، والتقديم للترشيح متاح للأفراد لترشيح أنفسهم أو ترشيح من يرونه من الأفراد أو الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كما أن الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بإمكانها الترشح للحصول على الجائزة بصفتها الرسمية.وبين الدكتور المخلفي أن الدورة تضم أربعة فروع هي جائزة الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية وهي جائزة تكريمية تمنح للأفراد العاملين بالهيئات الدبلوماسية أو الدولية ممن لهم إنجازات وإسهامات رائدة، وجهود واضحة ومتميزة في الأعمال الدبلوماسية والدولية تجاه المجتمع الدولي ، والفرع الثاني جائزة الخدمة الوطنية وتسعى الجائزة إلى تكريم الأفراد والجهات ذات الإنجازات والإسهامات الرائدة على جهودهم الواضحة وعطائهم المتميز ومساهماتهم الفعالة من خلال الأعمال والممارسات الإبداعية التي قاموا بها وتتجاوز حدود مسؤولياتهم، ولها الأثر الإيجابي في المملكة العربية السعودية وقال : الفرع الثالث للجائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية حيث تسعى هذه الجائزة إلى تكريم الأفراد أو الجهات التي أسهمت في تنمية الاعتدال ونشر الوسطية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته من خلال الحوار البناء، والوسطية، والشفافية، والابتعاد عن التعصب بجميع أشكاله، وتقبل الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الوطن والمجتمع ، بينما الفرع الرابع: جائزة الثقافة وتسعى هذه الجائزة إلى الاهتمام والرعاية بالإنجاز والإبداع الثقافي، والتأكيد على الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في ترسيخ الوعي الثقافي باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي والتقدم الحضاري للبشرية، ودعماً للمثقفين والفنانين والإعلاميين والأدباء المتميزين.وحث الدكتور المخلفي الجميع على زيارة موقع الجائزة الالكتروني www.alqassim.gov.sa/QassimAward للتسجيل والاطلاع على دليل الجائزة وآلية وشروط الدورة الثانية متمنيًا للجميع التميز.// انتهى //18:58ت م0186

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.