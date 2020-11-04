السعودية اليوم / إنقاذ طرف طفل من البتر بمستشفى الملك فهد بجازان



جيزان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

تمكن - بتوفيق الله- فريق طبي من جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ،من إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من البتر، عقب تعرضه لحادث سقوط بالمنزل، نتج عنه إصابة بكسر من الدرجة الرابعة في عظم العضد.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه بعد تقييم الحالة من قبل الفريق الطبي المعالج، تبين غياب النبض الشرياني بالكامل للذراع واليد، مما تطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً ، حيث تم تثبيت الكسر داخلياً وإصلاح وترميم الشريان الرئيسي بالعضد، بعد إزالة الجلطات المتكونة والتأكد من عودة التروية الدموية ، ووضع الطفل تحت الملاحظة لحين خروجه من المستشفى بعد شفائه واستعادته لكامل وظائف الطرف المصاب.

//انتهى//

18:30ت م

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