السعودية اليوم / انطلاق الملتقى النوعي الأول لمنصة مدرستي بتعليم الطائف غدا



الطائف 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

تنطلق غداً فعاليات الملتقى النوعي الأول ويقدم للمشاركين في مسابقة مدرستي "خطوات ذكية في بناء وتصميم منتجات إبداعية مؤهلة" الذي تنظمه إدارة التعليم في محافظة الطائف بالشراكة مع مركز التميز , بمشاركة عدد من المختصين في مختلف المنتجات وذلك عبر منصة الزووم ولمدة يوم واحد.

ويهدف الملتقى إلى تهيئة وتأهيل المشاركين في مسابقة مدرستي الرقمية لتقديم مواد تثقيفية وتعليمية متنوعة تسهم في تعزيز أهمية التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وتنمية المهارات في هذا الجانب وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية.

ويشارك في الملتقى الذي ينفذ عن بعد يستهدف منسوبي ومنسوبات التعليم والطلبة وأولياء أمورهم أكاديميين ومتختصين من جامعات سعودية وإدارات تعليمية مختلفة، يسلطون من خلال الملتقى الضوء على المنتجات التي تتضمنها المسابقة وهي الرسائل الإيجابية المؤثرة والتحقيق الصحفي والموشن جرافيك والانفو جرافيك والمقاطع المرئية والمسموعة والمستندات التشعبية.

يذكر أن مسابقة مدرستي الرقمية والتي أطلقتها وزارة التعليم شهدت تفاعلاً كبيراً على مستوى تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً ، وتفاعل مختلف شرائح المجتمع مع المسابقة.

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17:59ت م

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