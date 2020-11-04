السعودية اليوم / مدير صحة حفر الباطن يفتتح أول عيادة شاملة لأورام الثدي في المحافظة



حفر الباطن 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

افتتح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي اليوم "العيادة الشاملة لأورام الثدي" في مستشفى الولادة والأطفال، التي تعدّ أول عيادة لتشخيص أورام الثدي بالمحافظة وتضم كادر نسائي مدرب في عدد من التخصصات.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن افتتاح العيادة يأتي لإتاحة الفرصة للسيدات للوصول السريع الى التشخيص والاستشارة من خلال مسار واضح دون الحاجة إلى الانتظار لتفادي المرض، والتوعية بالمخاطر المحتملة في حال الإصابة لا قدر الله وطرق الوقاية.

//انتهى//

17:58ت م

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