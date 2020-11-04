شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول عيادة شاملة لأورام الثدي في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي اليوم "العيادة الشاملة لأورام الثدي" في مستشفى الولادة والأطفال، التي تعدّ أول عيادة لتشخيص أورام الثدي بالمحافظة وتضم كادر نسائي مدرب في عدد من التخصصات.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن افتتاح العيادة يأتي لإتاحة الفرصة للسيدات للوصول السريع الى التشخيص والاستشارة من خلال مسار واضح دون الحاجة إلى الانتظار لتفادي المرض، والتوعية بالمخاطر المحتملة في حال الإصابة لا قدر الله وطرق الوقاية.