5 مهن لا تشملها آلية الخروج والعودة والتنقل الوظيفي

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أعلنتها اليوم الأربعاء لا تشمل 5 من المهن.

وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة “عكاظ”، أن المهن هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح).

وكانت الموارد البشرية أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس القادم عام 2021.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الموارد البشرية لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وغيرها من البرامج.

وتعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا.





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