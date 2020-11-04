أمطار المساء تقص شريط الشتاء في البرك

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي- البرك

هطلت بعد ظهر اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على قرى شرق محافظة البرك بمنطقة عسير، شملت مركز الفيض، وذرا، والمديد والجمة، والكدا.

من جهة أخرى، أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم حتى مساء اليوم.

المدني يحذر:

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

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