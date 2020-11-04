إغلاق 20 منشأة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بالجوف

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ورصدت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية 116 مخالفة، مؤكدة تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات والغرامات، كما جرى خلال الحملات إغلاق 20 منشأة، إضافة إلى تنفيذ حملات مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية من الفيروس، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 2380 جولة على المولات والأسواق والمحلات التجارية، ضمن حملات الأمانة المستمرة وجهودها المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ورصدت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية 116 مخالفة، مؤكدة تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات والغرامات، كما جرى خلال الحملات إغلاق 20 منشأة، إضافة إلى تنفيذ حملات مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية من الفيروس، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

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