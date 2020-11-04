تحسين واجهات المحلات في شوارع بالخبر

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كما أبانت الأمانة أنها أنجزت نحو 50% من تحسين واجهات المحلات في شارع مشعاب بحي الخبر الجنوبية، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على جمالية المدينة، من خلال تحسين الواجهات ومعالجة التلوث البصري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تحسين واجهات المحلات في مواقع وشوارع حيوية وتجارية في محافظة الخبر، أبرزها شارع الأمير بندر بالخبر الشمالية وشارع الملك فهد وشارع الملك خالد بالخبر الشمالية والشوارع المتقاطعة معها.كما أبانت الأمانة أنها أنجزت نحو 50% من تحسين واجهات المحلات في شارع مشعاب بحي الخبر الجنوبية، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على جمالية المدينة، من خلال تحسين الواجهات ومعالجة التلوث البصري.

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