ضبط 110 مخالفات لاحترازات كورونا في الطائف

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وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة تأتي ضمن الجهود الرقابية المخصصة لمتابعة سلامة المعروضات والمنتجات.وبينت أن الأنشطة التجارية يتم مراقبتها يوميا من خلال الفروع البلدية (11 بلدية فرعية، ومكتب للخدمات البلدية) والإدارات الإشرافية، حيث تجري أعمال الرقابة من خلال جولات رقابية على مدار اليوم تستهدف الأنشطة الغذائية والتجارية والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.
وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية عالجت البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات 940 وتطبيقاتها للبلاغات وعبر خدمة التواصل عبر الواتساب، وتختص بالأنشطة التجارية المخالفة التي تم رصد ملاحظات عليها من قبل المواطنين والمقيمين.
المخالفات شملت:
- ملاحظات تتعلق بالنظافة
- سوء التخزين
- تدنيا في مستوى بيئة التحضير
- استخدام مواد مجهولة أو غير معروفة المصدر
- عدم ارتداء الكمامة والقفازات أثناء العمل
- عدم التقيد بالاشتراطات الصحية
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