ضبط 110 مخالفات لاحترازات كورونا في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 110 تجاوزت صحية ضمن حملة ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا والتقيد بالزي المخصص للأنشطة، حيث شملت الجولة الرقابية الميدانية 255 محلا بالطائف والضواحي.

وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة تأتي ضمن الجهود الرقابية المخصصة لمتابعة سلامة المعروضات والمنتجات.

وبينت أن الأنشطة التجارية يتم مراقبتها يوميا من خلال الفروع البلدية (11 بلدية فرعية، ومكتب للخدمات البلدية) والإدارات الإشرافية، حيث تجري أعمال الرقابة من خلال جولات رقابية على مدار اليوم تستهدف الأنشطة الغذائية والتجارية والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية عالجت البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات 940 وتطبيقاتها للبلاغات وعبر خدمة التواصل عبر الواتساب، وتختص بالأنشطة التجارية المخالفة التي تم رصد ملاحظات عليها من قبل المواطنين والمقيمين.

المخالفات شملت: