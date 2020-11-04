فحص 500 عينة مواد غذائية خلال شهر بعسير

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات وصلت إلى 412 عينة بنسبة 82%، فيما بلغت العينات غير المطابقة 92 عينة بنسبة 18%، مشيرا إلى أن معظم العينات من منتج العسل، حيث جرى فحص واختبار 468 عينة، المطابق منها بلغ 383 عينة، أي بنسبة 82%، و85 عينة غير مطابقة بنسبة 18%، إلى جانب فحص 27 عينة من المواد الغذائية والمياه، وإخضاعها للفحص الميكروبيولوجي، حيث بلغت نسبة المطابقة للمواصفات القياسية 20 عينة بنسبة 74%، و7 عينات غير مطابقة بنسبة 26%، إضافة إلى الكشف على بقايا المبيدات وعددها 9 عينات جميعها مطابقة بنسبة 100%.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فحص مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال أكتوبر الماضي 504 عينات من الأغذية المختلفة، بتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية، ومدى مطابقتها وسلامتها لما هو متبع نظاما.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات وصلت إلى 412 عينة بنسبة 82%، فيما بلغت العينات غير المطابقة 92 عينة بنسبة 18%، مشيرا إلى أن معظم العينات من منتج العسل، حيث جرى فحص واختبار 468 عينة، المطابق منها بلغ 383 عينة، أي بنسبة 82%، و85 عينة غير مطابقة بنسبة 18%، إلى جانب فحص 27 عينة من المواد الغذائية والمياه، وإخضاعها للفحص الميكروبيولوجي، حيث بلغت نسبة المطابقة للمواصفات القياسية 20 عينة بنسبة 74%، و7 عينات غير مطابقة بنسبة 26%، إضافة إلى الكشف على بقايا المبيدات وعددها 9 عينات جميعها مطابقة بنسبة 100%.

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