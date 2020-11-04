رصد 52 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس بأسواق الشرقية

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وأسفرت الجولات عن تحرير 52 مخالفة، منها 32 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و15 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و5 مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.وجرى خلال تلك الفترة رفع 14,906 أطنان من النفايات وإزالة 8362 م3 من الأنقاض والمخلفات، إلى جانب تطهير 1516 موقعا، بمشاركة 478 فردا من الكوادر بالإصحاح البيئي.
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