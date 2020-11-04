مخطط استراتيجي لأراضي العين العزيزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة الوقف خالد الفيصل أمس، عقد مشروع إعداد مخطط استراتيجي عام لأراضي الوقف مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية. ويأتي ذلك ضمن أولويات أمانة الوقف لضمان الاستغلال الأنسب لأراضي الوقف وتحقيق أعلى عوائد ممكنة. ويهدف المشروع للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للوقف لبناء الإنسان وتنمية المكان، في إطار الجهود القائمة للوقف لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري. ويهدف المشروع للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للوقف لبناء الإنسان وتنمية المكان، في إطار الجهود القائمة للوقف لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.

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