، 650 إجراء نوعياً بـ"الأشعة التداخلية" بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشكل نقلة نوعية بالخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة بالمحافظة

أوضح رئيس قسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور حسن غويدي أن وحدة الأشعة التداخلية بالقسم تشكل نقلة نوعية بالخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة على مستوى مستشفيات صحة الطائف والتي تميز القسم عن غيره بتواجد تجهيزات حديثة وكوادر ذات تدريب وكفاءة مهنية عالية.

وأضاف الدكتور غويدي أن أهم أهداف وحدة الأشعة التداخلية أو العلاج التداخلي هو الوصول إيجاد العرض المرضي وعلاجه دون إجراء شق جراحي كبير، ولا يحتاج مدة طويلة للتعافي، كما إنها تقلل احتمالات حدوث العدوى والنزيف بنسبة كبيرة عن نظيرتها فى الجراحة التقليدية، كما أنها طريقة مناسبة في الحالات المرضية التي لا تستطيع أن تخضع للتخدير الكلى والمطلوب عند القيام بالجراحة التقليدية مؤكدا على سعيهم.

وقال مشرف وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى خالد نامي الوذيناني إن الوحدة أجرت أكثر من 650 إجراء تداخلياً خلال عام 2020 م حتى شهر أكتوبر رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال استيعاب واستقبال جميع مرضى صحة الطائف من جميع الأعمار (حديث الولادة، الأطفال والبالغين) والمراجعين لمستشفيات الطائف المختلفة وجميع مستشفيات الطائف الطرفية.

وأضاف الوذيناني أنه تم عمل إجراءات علاجية لأول مرة بمحافظة الطائف، تشكل نقلة نوعية بالعلاج التداخلي تمثلت في إجراء تداخلي بالأشعة بغرض علاج الانسداد الوعائي للطرف السفلي وإجراء تداخلي بالأشعة بغرض توسيع القنوات المرارية وإجراء تداخلي بالأشعة باستخدام القسطرة الدماغية لعلاج نزيف المخ وإجراء تداخلي بالأشعة باستخدام القسطرة لتشخيص وعلاج تشوه وعائي بالرقبة وإجراء تداخلي بالأشعة باستخدام قسطرة الرحم لعلاج الأورام الليفية.