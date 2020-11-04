، شاهد.. أمطار متفرقة تشهدها الطائف واستعدادات واسعة من الأمانة ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شهدت الطائف هطول أمطار متفرقة، ما بين الغزيرة في بعض المواقع والمتوسطة إلى خفيفة في مواقع أخرى، وسط استعدادات من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمانة ممثلةً في الفرق المتخصصة والتي انتشرت في العديد من المواقع، خصوصًا المواقع التي تتضمن قنوات التصريف لمياه الأمطار ومتابعتها في حال انسدادها وتراكم المياه حولها ومن ثمَ معالجتها، بمتابعة من أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.
ولم تشهد الكثير من الطرق وداخل الأحياء أي معوقات جراء تلك الأمطار، خصوصًا في المواقع التي شهدت أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة، في حين كانت منطقة "وادي العرج" قد شهدت هطول أمطار غزيرة خلفت كميات من السيول الناتجة عنها، حيث يجري متابعتها حاليًا، وسط تواجد من قبل فرق السلامة التابعة للدفاع المدني والذي دائمًا ما يُطلق تحذيراته وتنبيهاته لكل المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواطن الخطر جراء السيول الناتجة من الأمطار.
شاهد.. أمطار متفرقة تشهدها الطائف واستعدادات واسعة من الأمانةفهد العتيبي الخليج 365 2020-11-04
شهدت الطائف هطول أمطار متفرقة، ما بين الغزيرة في بعض المواقع والمتوسطة إلى خفيفة في مواقع أخرى، وسط استعدادات من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمانة ممثلةً في الفرق المتخصصة والتي انتشرت في العديد من المواقع، خصوصًا المواقع التي تتضمن قنوات التصريف لمياه الأمطار ومتابعتها في حال انسدادها وتراكم المياه حولها ومن ثمَ معالجتها، بمتابعة من أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.
ولم تشهد الكثير من الطرق وداخل الأحياء أي معوقات جراء تلك الأمطار، خصوصًا في المواقع التي شهدت أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة، في حين كانت منطقة "وادي العرج" قد شهدت هطول أمطار غزيرة خلفت كميات من السيول الناتجة عنها، حيث يجري متابعتها حاليًا، وسط تواجد من قبل فرق السلامة التابعة للدفاع المدني والذي دائمًا ما يُطلق تحذيراته وتنبيهاته لكل المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواطن الخطر جراء السيول الناتجة من الأمطار.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
05:37 PM
فحص جاهزية قنوات تصريف مياه الأمطار لمنع تراكمها
شهدت الطائف هطول أمطار متفرقة، ما بين الغزيرة في بعض المواقع والمتوسطة إلى خفيفة في مواقع أخرى، وسط استعدادات من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمانة ممثلةً في الفرق المتخصصة والتي انتشرت في العديد من المواقع، خصوصًا المواقع التي تتضمن قنوات التصريف لمياه الأمطار ومتابعتها في حال انسدادها وتراكم المياه حولها ومن ثمَ معالجتها، بمتابعة من أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.
ولم تشهد الكثير من الطرق وداخل الأحياء أي معوقات جراء تلك الأمطار، خصوصًا في المواقع التي شهدت أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة، في حين كانت منطقة "وادي العرج" قد شهدت هطول أمطار غزيرة خلفت كميات من السيول الناتجة عنها، حيث يجري متابعتها حاليًا، وسط تواجد من قبل فرق السلامة التابعة للدفاع المدني والذي دائمًا ما يُطلق تحذيراته وتنبيهاته لكل المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواطن الخطر جراء السيول الناتجة من الأمطار.
، شاهد.. أمطار متفرقة تشهدها الطائف واستعدادات واسعة من الأمانة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار متفرقة تشهدها الطائف واستعدادات واسعة من الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.