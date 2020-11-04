شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح عطل خط مياه صفوى وإعادة الخدمة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية ، اليوم بأن المديرية العامة للمياه بالمنطقة باشرت حدوث كسر في أحد الخطوط الرئيسية قطر 700 ملم والخارجة من محطة الرفع بصفوى نحو محطة المعالجة البيئية بمحافظة القطيف مساء يوم الاثنين الماضي ، مما تسبب في هبوط في الطبقات التي تقع أعلى الشبكة ، حيث قامت على الفور الفرق الهندسية والفنية للخدمات البيئية بتفعيل خطط الطوارئ وتحوير الضخ الخارج من المحطة دون أي تأثير على خدمة العملاء ، وخلال أقل من 24 ساعة استطاعت الفرق المختصة تجفيف الموقع وإصلاح الخط وإعادة الضخ عليه بشكل تدريجي وطبيعي ، مع متابعة فرق الطوارئ الفنية للموقع ومستوى الضخ والتأكد من عدم وجود أي تسربات عقب أعمال الإصلاح ؛ للبدء في الخطوات الأخرى لإعادة الطبقات الخاصة بالطريق وصولاً للطبقات الإسفلتية النهائية .

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