شكرا لقرائتكم خبر عن "يوروبول" يلقى القبض على 388 شخصا يتاجرون بالأطفال والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الشرطة الأوروبية أنه خلال المداهمات التي تمت بالتعاون مع بريطانيا والبرتغال وإسبانيا، تم تحديد 249 ضحية محتملة، وجرى التأكيد على أن 61 منهم قُصر. واستهدفت العمليات التي جرت خلال النصف الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر، جماعات منظمة ضالعة في الاتجار بالأطفال عبر الحدود لاستغلالهم ، أو من أجل العمل، أو التسول. كما جرى إجبار الأطفال على ارتكاب جرائم مثل تهريب المخدرات أو البضائع غير المشروعة. وقالت الشرطة الأوروبية إنه في نطاق الاتحاد الأوروبي، غالبا ما يحدث الاتجار في الأطفال بمساعدة الأقارب.
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