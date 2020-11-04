شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الخليج بوابة اقتصادية تربط الشرق بالغرب والان نبدء بالتفاصيل

• أهمية العمل بروح تكاملية لتذليل العقبات وتجاوز الصعوبات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن دول الخليج بوابة اقتصادية تربط الشرق بالغرب، ولديها من الإمكانيات التي تؤهلها للعب دوري رئيسي ومحوري في التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة صناعة البحرين سمير عبدالله ناس، وأعضاء الوفد المرافق.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط الأخوية والتجارية بين دول الخليج، وتعزيز التكامل في كافة المجالات بين دول الخليج، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض ذلك، مبيناً أهمية العمل المشترك في تعزيز مكانة التجارة في دول الخليج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة متانة النظام الاقتصادي الخليجي، مشيراً لأهمية العمل بروح الفريق مع الغرف الشريكة، وتطوير قطاعات التجارة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل بلد، متمنياً سموه لمنسوبي الاتحاد التوفيق.