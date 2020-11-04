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2020-11-04 السعودية تؤسس مركزًا عالميًا لحماية التراث الثقافي المغمور تحت المياه يُعنى بالإشراف على مشاريع وإدارة وترميم والحفاظ على التراث متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن تأسيس المملكة لمركز عالمي لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي. واستعرضت وزارة الثقافة عبر حسابها بموقع تويتر، أبرز أهداف مركز حماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي، والذي يعني بالإشراف على مشاريع وإدارة وترميم والحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويهدف المركز كذلك إلى تطوير التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وأيضًا تزويد المهتمين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية. وأيضًا المساهمة في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه كإرث حضاري إنساني، مع دعم الحوار الثقافي العالمي عبر تعزيز التعاون بين المراكز المختصة وتنسيق الجهود مع الدول المعنية لتشجيع البحث العلمي للكشف عن مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه.

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