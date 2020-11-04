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شكرا لقرائتكم لقطات توثقها “المواطن” من المسجد الحرام.. المعتمرون تحت زخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لقطات توثقها “متابعات الخليج 365” من المسجد الحرام.. المعتمرون تحت زخات المطر
وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية وجهود من الجهات المختصة لنزح المياه من الساحات
متابعات الخليج 365 - تصوير: إبتسام الفهد
وثقت “متابعات الخليج 365” لقطات من أمطار الخير التي هطلت اليوم الأربعاء على المسجد الحرام.
واستقبل الزوار والمعتمرون زخات المطر بالدعاء إلى الله عز وجل والابتهال له سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير ورحمة.
وحرصت الجهات المعنية على نزح مياه الأمطار التي هطلت في ساحة المسجد الحرام أولًا بأول تسهيلًا على ضيوف الرحمن والمعتمرين وذلك بعد بدء المرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية.
وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما جهزت الرئاسة لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.
ومع بدء المرحلة الثالثة وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ20 ألف معتمر يوميًّا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق اعتمرنا.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصة الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
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