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وفاة الشيخ محمد البشري مؤسس جمعية تحفيظ القرآن في عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
توفي الشيخ محمد بن محمد البشري رجل الأعمال ومؤسس ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم سابقًا في عسير، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
ومن المقرر أن يصلى على الشيخ البشري الذي توفي اليوم الأربعاء في مدينة جدة، بعد غدٍ الجمعة في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة.
“متابعات الخليج 365” تتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الفقيد، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعله في الفردوس الأعلى.
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