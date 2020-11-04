المسموح والممنوع عند تناول الأطفال الدواء الخطأ

2020-11-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

لا يمكن السيطرة على شقاوة الأطفال الصغار، إذ إن فضولهم قد يقودهم إلى تناول بعض حبوب الأدوية اعتقادًا بأنها حلوى، وخصوصًا أن بعض الأدوية ذات ألوان جاذبة، ولكن في حال – لا سمح الله – إذا تناول الطفل أي أدوية بالخطأ ما هو التصرف الصحيح لمعالجته.

فضول الأطفال الصغار

يقول استشاري الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف لـ”متابعات الخليج 365“: رغم أن مثل هذه الإشكاليات نادرة الحدوث إلا إنها قد تسجل في بعض البيوت، إذ يقود الفضول الأطفال الصغار إلى تناول هذه الأدوية وخصوصًا إذا تركت في أماكن سهلة تكون في متناول اليد، وعند حدوث مثل هذه الإشكالية -لا سمح الله – فإنه يجب على الأسرة عدم الارتباك حتى لا يتشتت الذهن في كيفية التصرف، وحتى لا يفزع الطفل ويظل بكاؤه مستمرًا.

تجنب الماء والملح

وأشار إلى أن بعض الأسر تلجأ من تلقاء أنفسها إلى إعطاء الطفل الماء والملح أو الحليب حتى يتمكن من القيء ولكن لا ينصح بذلك بل يجب التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، وقبل ذلك يمكن الاتصال بالصحة على هاتف ٩٣٧ لأخذ المشورة قبل أي تصرف، لأن هناك الكثير من الأسئلة المهمة في هذا الجانب مثل عمر الطفل، نوع الدواء الذي تناوله وكميته، ووزنه، وهل استفرغ أم لا؟

مكان مرتفع وبارد

وينصح الدكتور الشريف، بعدم ترك الأدوية أمام الأطفال الصغار وإبعادها نهائيًا في مكان مرتفع وبارد لا تصله أشعة الشمس، والأفضل أن تكون هناك صيدلية مخصصة لذلك، مع ضرورة حفظ الشرائح داخل عليها الأصلية، مع التأكيد على أن بعض الأدوية التي يمكن حفظها في الثلاجة فإنه يجب حفظها هناك لأنها مرتبطة بدرجة الحرارة الباردة وعدم حفظها في الصيدلية.



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