هل شرب الماء بعد تناول الفواكه صحي؟ استشاري يوضح

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

من السلوكيات الصحية الخاطئة التي قد يتبعها البعض هو شرب الماء مباشرة بعد تناول الفواكه وخصوصًا الفواكه غير المائية مثل الموز، وهو ما يترتب عليه إشكاليات غير صحية منها ” الارتجاع الحمضي” أو ما يعرف بالحموضة.

العُصارة والإنزيمات الهاضمة

يقول استشاري التغذية العلاجية الدكتور هشام وهيب لـ”متابعات الخليج 365“: للأسف فإن تناول الماء بعد أكل الفواكه عادة غير صحية؛ لأن ذلك قد يعيق عمل العصارة والإنزيمات الهاضمة مما يترتب عليه حدوث الحموضة وحرقان في المعدة، كما يؤدي إلى إبطاء عملية الامتصاص الكاملة لعناصر الفواكه.

خليط الفركتوز والخميرة

وأشار إلى أن البعض قد يشكو من تقلصات المعدة فور تناول الماء بسبب الامتزاج الذي يحدث بين الفاكهة والماء وتكون خليط الفركتوز والخميرة، والأفضل إعطاء وقت للمعدة وبعدها يمكن شرب الماء.

ترك فاصل زمني قبل شرب الماء

وأكد الدكتور وهيب، أن مشكلة الحموضة قد لا تحدث إذا كانت الفواكه مائية مثل التفاح والبطيخ والبرتقال والعنب، ولكن بشكل عام فإنه يفضل ترك فاصل وقت بين الفواكه وتناول الماء قليلًا، حتى لا تتأثر المعدة.





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