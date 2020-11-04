شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. أمطار الخير تغسل الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-04 فيديو وصور.. أمطار الخير تغسل الحرم المكي متابعات الخليج 365 - الرياض هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة. ووثق مقطع فيديو وصور لحظات هطول أمطار الخير والبركة على المعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي، فيما انسابت المياه من ميزاب الكعبة المطهرة.

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