3 قرارات بتكليف قيادات في وزارة الشؤون الإسلامية

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، ثلاثة قرارات إدارية تتضمن تكليفات لعدد من القيادات.

ويقضي القرار الأول بتكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي وكيلًا مساعدًا لشؤون الدعوة والإرشاد، والشيخ إبراهيم بن نزال السليمان مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة الجوف فيما يتضمن الثاني تكليف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

ونص القرار الثالث على تكليف عبدالله بن منصور الخزيم مساعدًا لمدير وحدة المراجعة الداخلية بالوزارة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص على تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتدوير القيادات الإدارية، للإسهام في إيصال رسالة الوزارة الدعوية والتوعوية، والقيام بواجبها تجاه المجتمع بما يحقق الرسالة والأهداف العامة لها.



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