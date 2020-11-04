السعودية| إلغاء الكفالة يدخل حيز التنفيذ مارس المقبل .. تعرف المزايا

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 عن إطلاق مبادرة إلغاء الكفالة وتحسين العلاقة التعاقدين بين العامل الوافد وصاحب العمل، واكدت ان هذه المبادرة سوف يتم البدء في تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل 2021، وتأتي هذه المبادرة كواحدة من مبادرات برنامج التحول الوطني وتهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تدخل ضمن رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل

إلغاء الكفالة

مزايا إلغاء الكفالة في المملكة

وتقدم مبادرة وزارة الموادر البشرية عدة خدمات رئيسية وتشمل:

خدمة التنقل الوظيفي.

تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

أهداف إلغاء نظام الكفالة

تسعى وزارة الموارد البشرية من وراء إطلاق مبادرة إلغاء الكفالة وتحسين العلاقة التعاقدين بين العامل الوافد وصاحب العمل إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي يأتي على رأسها تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها:

برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص.

برنامج توثيق العقود إلكترونياً.

برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية.

برنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية.

برنامج التأمين على حقوق العاملين.

إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج .

إلغاء الكفالة وحرية التنقل الوظيفي للعامل الوافد

ومن أبرز المزايا التي تقدمها مبادرة إلغاء الكفالة بالنسبة للعامل الوافد، أنها تتيح له حرية التنقل الوظيفي، حيث تتيح له الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وكذلك توضح آلية الانتقال أثناء سريان العقد على ان يتم التقيد بفترة الإشعار وضوابط محددة.

كما وتتيح المبادرة للعامل الوافد من خلال خدمة الخروج والعودة، بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، واما خدمة الخروج النهائي، وفقًا للمبادرة فتمكّن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

واشارت الوزارة إلى أن جميع تلك الخدمات التي تقدمها مبادرة إلغاء الكفالة سوف تمون متاحة عبر منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.