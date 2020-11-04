محمد بن مسعود - الدمام - 04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 05:52 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء سجلت باكستان 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 337573، منها 14646 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 614 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316060 حالة شفاء.

وأضاف أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6867 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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