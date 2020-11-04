محمد بن مسعود - الدمام - من الذين انطبقت عليهم الشروط ضمن سجناء الحق العام أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 36 مستفيداً، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام. ودعا وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق، صالح بن محمد البرادي، الله تعالى أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد أن تم لمّ شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة. 04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 05:33 PM من الذين انطبقت عليهم الشروط ضمن سجناء الحق العام "نيابة القصيم" تطلق سراح 36 مستفيداً من العفو الملكي "نيابة القصيم" تطلق سراح 36 مستفيداً من العفو الملكي أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 36 مستفيداً، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام. ودعا وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق، صالح بن محمد البرادي، الله تعالى أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد أن تم لمّ شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة. الكلمات المفتاحية ، "نيابة القصيم" تطلق سراح 36 مستفيداً من العفو الملكي ،

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