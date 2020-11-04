، غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية ،

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تترقب المملكة العربية السعودية، غداً الخميس، الإعلان عن حدث هو الأول من نوعه؛ يتمثل في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بعدما شهدت في الآونة الأخيرة نجاحًا كبيراً في استضافتها بفضل دعم واهتمام لا محدود من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث استضافت المملكة مجموعة من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين مختلف المنافسات والبطولات والسباقات العالمية.
واستطاعت المملكة، بفضل هذا الدعم الكبير في السنتين الماضيتين، استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية مثل "سباقات الفورمولا إي ورالي داكار، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة WWE، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى "كأس السعودية" الذي يعدُّ السباق الأغلى قيمة في العالم.
وقد استضافت المملكة، في عام 2019، نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، كما تقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 وكأس آسيا 2027، وذلك في إطار التزامها المستمر باستضافة أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 05:28 PM
بعد نجاحها في احتضان بطولات وسباقات عالمية كبرىغداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية
تترقب المملكة العربية السعودية، غداً الخميس، الإعلان عن حدث هو الأول من نوعه؛ يتمثل في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بعدما شهدت في الآونة الأخيرة نجاحًا كبيراً في استضافتها بفضل دعم واهتمام لا محدود من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث استضافت المملكة مجموعة من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين مختلف المنافسات والبطولات والسباقات العالمية.
واستطاعت المملكة، بفضل هذا الدعم الكبير في السنتين الماضيتين، استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية مثل "سباقات الفورمولا إي ورالي داكار، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة WWE، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى "كأس السعودية" الذي يعدُّ السباق الأغلى قيمة في العالم.
وقد استضافت المملكة، في عام 2019، نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، كما تقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 وكأس آسيا 2027، وذلك في إطار التزامها المستمر باستضافة أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.
، غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية ،
المصدر : الخليج 365
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