، الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية فرز أصوات الناخبين، مبدياً ثقته بالسلطات الأمريكية في هذا الأمر.
ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامر، أثناء موجز صحفي عقده في بروكسل، الجميع إلى توخي الصبر والتريث حتى الانتهاء من عملية فرز الأصوات، وذلك في معرض تعليقه على التغريدة التي هنأ فيها رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات.
وقال المتحدث: "ننصح الجميع بمتابعة تطورات الأحداث في الولايات المتحدة وعملية فرز أصوات الناخبين هناك بعناية. ونحن كالجميع ننتظر إعلان الهيئات المعنية بفرز الأصوات لنتائج الانتخابات، وحتى ذلك الحين يتحمل كل واحد المسؤولية الشخصية عن تعليقاته. سننطلق من البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، ويجب على الجميع، حسب رأينا، اعتماد نفس السلوك".
ولفت إيريك مامر إلى أن لدى الولايات المتحدة تقاليد ديمقراطية أطول مما لدى بعض الدول الأوروبية، وينبغي الوثوق بسلطاتها فيما يتعلق بتحديد الفائز في السباق الرئاسي، مضيفاً: "يجب توخي الصبر؛ لأن الحديث يدور عن دولة هائلة بحجم قارة، حيث أدلى مئات الملايين بأصواتهم".
الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-04
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية فرز أصوات الناخبين، مبدياً ثقته بالسلطات الأمريكية في هذا الأمر.
ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامر، أثناء موجز صحفي عقده في بروكسل، الجميع إلى توخي الصبر والتريث حتى الانتهاء من عملية فرز الأصوات، وذلك في معرض تعليقه على التغريدة التي هنأ فيها رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات.
وقال المتحدث: "ننصح الجميع بمتابعة تطورات الأحداث في الولايات المتحدة وعملية فرز أصوات الناخبين هناك بعناية. ونحن كالجميع ننتظر إعلان الهيئات المعنية بفرز الأصوات لنتائج الانتخابات، وحتى ذلك الحين يتحمل كل واحد المسؤولية الشخصية عن تعليقاته. سننطلق من البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، ويجب على الجميع، حسب رأينا، اعتماد نفس السلوك".
ولفت إيريك مامر إلى أن لدى الولايات المتحدة تقاليد ديمقراطية أطول مما لدى بعض الدول الأوروبية، وينبغي الوثوق بسلطاتها فيما يتعلق بتحديد الفائز في السباق الرئاسي، مضيفاً: "يجب توخي الصبر؛ لأن الحديث يدور عن دولة هائلة بحجم قارة، حيث أدلى مئات الملايين بأصواتهم".
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
04:25 PM
بعد تهنئة رئيس وزراء سلوفينيا لـ"ترامب" بالفوز
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية فرز أصوات الناخبين، مبدياً ثقته بالسلطات الأمريكية في هذا الأمر.
ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامر، أثناء موجز صحفي عقده في بروكسل، الجميع إلى توخي الصبر والتريث حتى الانتهاء من عملية فرز الأصوات، وذلك في معرض تعليقه على التغريدة التي هنأ فيها رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات.
وقال المتحدث: "ننصح الجميع بمتابعة تطورات الأحداث في الولايات المتحدة وعملية فرز أصوات الناخبين هناك بعناية. ونحن كالجميع ننتظر إعلان الهيئات المعنية بفرز الأصوات لنتائج الانتخابات، وحتى ذلك الحين يتحمل كل واحد المسؤولية الشخصية عن تعليقاته. سننطلق من البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، ويجب على الجميع، حسب رأينا، اعتماد نفس السلوك".
ولفت إيريك مامر إلى أن لدى الولايات المتحدة تقاليد ديمقراطية أطول مما لدى بعض الدول الأوروبية، وينبغي الوثوق بسلطاتها فيما يتعلق بتحديد الفائز في السباق الرئاسي، مضيفاً: "يجب توخي الصبر؛ لأن الحديث يدور عن دولة هائلة بحجم قارة، حيث أدلى مئات الملايين بأصواتهم".
، الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.