الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة.. والدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والحذر

أهاب الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وذلك بالتزامن مع تنبيه الهيئة العامة للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، على المنطقة.

كما نوه إلى ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأكد الدفاع المدني بمنطقة الباحة أنه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، منوهًا إلى الاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، على منطقة الباحة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل «الباحة – الحجرة - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد – قلوة)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت في تقريرها عن حالة اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصة الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

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