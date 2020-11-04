«المرور» يعلن موعد تطبيق رصد «مخالفات المسار» بالرياض والدمام وجدة

أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»؛ وذلك بعد 7 أيام في (الرياض - الدمام - جدة).

وأوضح «المرور السعودي»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن ذلك يأتي سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.