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«المرور» يعلن موعد تطبيق رصد «مخالفات المسار» بالرياض والدمام وجدة

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لتعزيز إجراءات السلامة

أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»؛ وذلك بعد 7 أيام في (الرياض - الدمام - جدة).

وأوضح «المرور السعودي»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن ذلك يأتي سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.

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