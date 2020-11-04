لتعزيز إجراءات السلامة
أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»؛ وذلك بعد 7 أيام في (الرياض - الدمام - جدة).
وأوضح «المرور السعودي»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن ذلك يأتي سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.
سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ #المرور_السعودي الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض - الدمام - جدة)
#هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/hLgyWuU19j
سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ #المرور_السعودي الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض - الدمام - جدة)
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يعلن موعد تطبيق رصد «مخالفات المسار» بالرياض والدمام وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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