الوزير «الحقيل» يعدد مميزات نظام عقود العمل الجديد: يحفظ حقوق جميع الأطراف

أكد وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، تخدم سوق العمل السعودية، مشيرًا إلى أنها ستحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وقال ماجد الحقيل عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تخدم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سوق العمل السعودية وتطور آلياته وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، إذ ستحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستقدم خدمات رئيسية تسهم في دعم التنافسية وتعزيزها».

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل؛ حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021 م.

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