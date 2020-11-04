بعد رصدها من هيئة الغذاء والدواء..

كشفت مصادر «عاجل»، اليوم الأربعاء، عن تعهد هيئة الغذاء والدواء بإحالة منشات منشآت مخالفة للنيابة العامة، حال ثبوت عدم التزامها بالاشتراطات الرسمية. ويتعلّق تعهد هيئة الغذاء والدواء بالمنشآت العاملة بقطاع الصيدلية، والأجهزة الطبية ومنتجي الأغذية، التي روّج لمنتجات مخالفة للاشتراطات. وقالت مصادر «عاجل»، إن الهيئة تتعقب عمليات الدعاية والإعلان عن منتجات التي لا تلتزم بالمتطلبات البيئيّة وشروطها. وبيّنت مصادر «عاجل»، أن هذه الخطوة الحازمة جاءت بعد رصد هيئة الغذاء والدواء لعدد من الإعلانات المخالفة. ونبّهت مصادر «عاجل»، إلى أن الهيئة وجهت تعميمًا لتلك المنشات مؤكدة أن الهيئة «وفقًا لنظامها الأساسي» معنية بالتصدي لهذه الممارسات. وينص النظام على أن تقوم الهيئة بوضع الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية والمواد الخام، والإعلان عن هذه المنتجات. وألمحت هيئة الغذاء والدواء «وفقاً لتعميمها» بضرورة الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة بعمل إعلان أو دعاية للمنتجات الخاصة بالمنشات. ويشمل هذا وسائل الإعلام التقليدية وشبكة الإنترنت أو من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي محملاً المعلن تبعات المسؤولية عن المحتوى الإعلاني والدعائي. وشددت هيئة الغذاء والدواء على أنها لن تتهاون في متابعة المخالفين والرفع بها للنيابة العامة للتطبيق العقوبات تجاههم.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: الإعلانات المخالفة تهدد بإحالة منشآت صيدلية وطبية للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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