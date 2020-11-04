التأمينات تعدد ضوابط استحقاق المعاش لأسرة المشترك المتوفى

ولو لفترة 3 أشهر فقط

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضوابط استحقاق صرف المعاش لأسرة المشترك المتوفى. وذكرت عبر حسابها بموقع تويتر، أنه إذا تُوفي المشترك على رأس العمل فإن أسرته تحصل على معاش الوفاة وإن كانت فترة اشتراكه 3 أشهر فقط. لمزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر تابع الآتي:

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