وزير التعليم يطلق منصة «قادة المستقبل» خلال أسبوعين.. ويحدد مهامها

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق منصة «قادة المستقبل» وذلك خلال لقائه مع منسوبي التعليم في مكة.

أشار إلى أن المنصة تهدف إلى استقبال طلبات من يرغب بالترشح لشغل المراكز القيادية على مستوى المدرسة، ومكتب التعليم، وإدارة التعليم، والملحقيات، والوزارة؛ لتعزيز المنافسة، واكتشاف القيادات الواعدة، وفق حوكمة تنظم ذلك.

وفي وقت سابق شارك وزير التعليم صباح اليوم الأربعاء، المعلمين وطلابهم في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير العمليةَ التعليميةَ عن بُعد بثانوية الحسين بن علي في تعليم مكة، كما اطلع على برامج المدرسة لتعزيز نواتج التعلم.

ونشرت وزارة التعليم تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، قالت فيها: «يحدث الآن.. وزير التعليم يتابع العملية التعليمية عن بُعد بثانوية الحسين بن علي في تعليم مكة، ويشارك المعلمون وطلابهم في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي، ويطلع على برامج المدرسة لتعزيز نواتج التعلم».