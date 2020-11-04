تنبيهات هيئة الأرصاد: هطول أمطار على 4 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى ‏هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الحالة ‏تشمل (الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل)، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة مساء حتى ‏الثانية عشرة صباحًا.‏

كما نبهت الهيئة إلى تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحةً أن الحالة تشمل محافظات (الحرث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، تضمَّن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية بمحافظات (أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات وميسان)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد أيضًا إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد والسيول على منطقة عسير.

وأوضحت أن الحالة تشمل (المجاردة وبارق والنماص وبلقرن وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت –في تقريرها عن حالة اليوم– استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة لتشمل سواحلها خاصة الجنوبية منها، وعلى مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

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