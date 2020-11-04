نظام عقود العمل الجديد.. وزير الموارد البشرية يعلّق على المبادرة

تعمل على تطوير بيئة السوق وترفع تنافسيته..

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، تعمل على تطوير بيئة سوق العمل ورفع تنافسيته. وقال الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030». بينما علّق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله بن ناصر أبوثنين قائلاً: «تعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني؛ مرونة وتنافسية سوق العمل، وتسهم في تحسين ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية». اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية تطلق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» للعاملين بالقطاع الخاص

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