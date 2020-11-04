انطلاق مؤتمر التكنولوجيا في علم الأعصاب بعسير غدا

وقدّمت رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الأميرة، نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، شكرها لأمير منطقة عسير، ووزارة الصحة، على دعمهما الكبيرين للمؤتمر، ليصبح بوابة عالمية في دراسة وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات الطبية، خاصة في علم الأعصاب، إلى جانب دعم جهود المملكة في تبني التكنولوجيا الطبية، لاسيما المتعلقة بطب المخ والأعصاب لندرة المختصين، وصعوبة التعامل مع الجهاز العصبي، عبر جلسات وورش عمل، وتسجيلات حية وتسجيلات محاكاة، لإظهار دور التكنولوجيا في الأمراض العصبية.
وأشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى تسهيل الصعوبات التي يواجهها الأطباء من أجل الحصول على نتائج تشخيص وعلاج فعَّالة عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للخروج بتوصيات ومقترحات، وعرض خبرات وتجارب علمية عالمية يستفاد منها في رفع جودة الخدمات الطبية في كل مكان في العالم.
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